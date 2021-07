Erfahrener Schuss: Danilov beurteilt das neue NSDC-Mitglied Monastyrsky

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der neu ernannte Innenminister Denys Monastyrskyj, der erst heute, am 16. Juli, in der Werchowna Rada bestätigt wurde, nahm heute ebenfalls an einer Sitzung des NSDC teil. Laut dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksiy Danilov, verfügt Monastyrskyy über einzigartige Erfahrungen aus der Werchowna Rada.

„In Anbetracht der Tatsache, dass diese Person mindestens ein Jahr in der Werchowna Rada gearbeitet hat, glaube ich, dass es sich um eine erfahrene Person handelt, denn was wir dort haben, ist eine Erfahrung, die Sie nirgendwo anders finden werden… Monastyrskyy hat bereits an der heutigen Sitzung des NSDC teilgenommen und die nächste Sitzung des NSDC wird zusammen mit (ihm als) Innenminister von unseren Grenzschützern vorbereitet. Ich glaube nicht, dass er etwas vorbereiten muss. Der Mann ist vorbereitet, zumal die Werchowna Rada mit 271 Stimmen für ihn gestimmt hat“, erinnerte Danilow.

Laut dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates ist heute einfach keine Zeit mehr für die Ausbildung von neuem Personal. „Ich denke, dass es überhaupt keine Übergangszeit braucht, weil wir in einer so gesättigten Welt leben – setzen Sie sie ans Ruder und führen Sie bitte!“, fügte Danilow in diesem Zusammenhang hinzu.

Übrigens sagte der parteilose Abgeordnete Oleksandr Dubinskyy gegenüber Vesti.ua, dass der „Diener des Volkes“ Denys Monastyrskyy keine Befugnisse haben würde, wenn er zum Innenminister der Ukraine gewählt würde.