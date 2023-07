Erfolg der ukrainischen Streitkräfte bei der Offensive in Kleshchyivka - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei einer Offensive in der Nähe von Kleshchyivka in Richtung Bachmutsk einen Erfolg erzielt. Dies berichtete das Militärische Medienzentrum am 7. Juli unter Berufung auf Generalstabssprecher Andrij Kovalyov.

Er wies darauf hin, dass die Streitkräfte weiterhin Offensiven in dem genannten Abschnitt der Front durchführen.

„Nördlich und südlich der Stadt Bachmut üben sie weiterhin Druck auf den Feind aus und drängen ihn aus den zuvor eroberten Linien zurück. In der Gegend von Kliyshchiyevka haben sie Teilerfolge erzielt und festigen ihre Stellungen. Hier gehen die schweren Kämpfe weiter“, stellte ein Vertreter des Generalstabs klar.

Gleichzeitig wehren die ukrainischen Streitkräfte feindliche Angriffe in den Richtungen Lyman, Awdijiwka und Mariinsk ab.

Laut Kowaljow hat der Feind in den vergangenen 24 Stunden in Richtung Lyman mit Unterstützung von Flugzeugen versucht, die ukrainischen Truppen aus ihren Stellungen im Gebiet westlich von Karmazinovka (Region Luhansk) zu vertreiben, hatte aber keinen Erfolg.

In Richtung Awdijiwka halten die Verteidigungskräfte die russische Offensive in der Nähe von Perwomajskoje, Region Donezk, weiterhin zurück. In Richtung Marjinka schlugen sie Angriffe in der Nähe der Stadt Marjinka zurück.