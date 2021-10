Ergebnis 21.10: Neue Bedrohung und schlechte Situation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Atomare Bedrohung erreicht höchsten Stand seit 40 Jahren – UN

UN-Generalsekretär António Guterres sagte, die Welt stehe am Rande einer neuen Bedrohung, da die Länder in ein Wettrüsten einsteigen. Er sagte, dass die Militärausgaben als Prozentsatz des BIP im letzten Jahr so stark gestiegen sind wie seit 2009 nicht mehr und nun bei etwa 2 Billionen Dollar pro Jahr liegen.

Nationalbank der Ukraine senkt BIP -Wachstumsprognose für die Ukraine

Die Nationalbank hat ihre Prognose für das ukrainische BIP-Wachstum im Jahr 2021 von 3,8 Prozent auf 3,1 Prozent gesenkt. Wie der Zentralbankgouverneur erläuterte, war die wirtschaftliche Erholung in der ersten Hälfte des Jahres 2021 etwas schwächer als erwartet. Seiner Meinung nach wurde dies durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter Quarantänebeschränkungen und hohe Energiepreise.

Das Gesundheitsministerium plant, die Bevölkerung im nächsten Jahr erneut gegen das Coronavirus zu impfen

Das Gesundheitsministerium hat angekündigt, dass die Wiederholungsimpfung der Ukrainer im Jahr 2022 beginnen soll. Die Bürger erhalten zwei Dosen des Impfstoffs gegen das Coronavirus. Derzeit wird daran gearbeitet, eine Auffrischungsimpfung für Menschen mit chronischen Krankheiten, die ihre Immunität schwächen, zu empfehlen.

Inflation in der EU erreicht Höchststand

Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone stieg im September auf 3,4 %. Im August lag sie bei 3 %. Dies ist die höchste Inflationsrate seit dem Ende der globalen Finanzkrise im Jahr 2008. Im Laufe des Jahres stiegen die Preise für Energie am stärksten (um 17,4 %), für Industrieerzeugnisse und Produkte (um 2,1 %) und für Dienstleistungen (um 1,7 %).

Neue Verkehrsvorschriften treten in der Ukraine in Kraft

Am ersten halben Tag der neuen Verkehrsregeln in der Ukraine wurden 18 Personen am Einsteigen in Züge gehindert. Die Ordnungskräfte mussten zweimal gerufen werden. Ab dem 21. Oktober dürfen nur noch geimpfte oder getestete Personen in Zügen reisen.

Kiew meldet zwei „Rekorde“ seit Beginn der Pandemie

In Kiew wurden im Laufe des Tages 1.192 neue Fälle von Coronavirus und 39 Todesfälle durch COVID-19 gemeldet, die höchste Zahl seit April. Zugleich wurden die meisten Fälle in den Bezirken Desnyanskyy (222), Darnytskyy (193) und Dniprovskyy (128) festgestellt. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen in der Hauptstadt steigt weiter an – im Laufe des Tages wurden 193 Coronavirus-Patienten und 294 Personen mit Verdacht auf Covid-19 und Lungenentzündungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Es ist bekannt, wann Naftohas mit der Erschließung des Schwarzmeerschelfs beginnen wird

Die Erschließung von Gasfeldern auf dem Schwarzmeerschelf kann nicht vor 2026 beginnen. Die Erschließung eines einzigen Bohrlochs wird 4-6 Mrd. USD kosten. Insgesamt schätzt Naftohas die Investitionen in die Gasförderung über ein Jahrzehnt auf 20 Mrd. USD.

Ukrainischer Außenminister sagt, die Ukraine erwartet von der EU

Dmytro Kuleba erklärte, die Ukraine führe alle für die europäische Integration erforderlichen Reformen durch. Er betonte, dass die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft eine große motivierende und transformierende Kraft für die Ukraine sei, da kein mitteleuropäisches Land seit 1989 ohne eine sehr klare Perspektive und das Versprechen einer EU-Mitgliedschaft am Ende seiner Transformationsreise erfolgreich gewesen sei.

Rada verabschiedet Gesetzentwurf zur Energieeffizienz

Das Dokument sieht die Schaffung eines rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmens für Energieeffizienzaktivitäten vor, der die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in den Bereichen Energieerzeugung, -transport, -übertragung, -verteilung, -versorgung und -verbrauch gewährleistet.

Tesla erzielt Rekord-Nettogewinn im dritten Quartal 2021

Das Unternehmen verzeichnete in den drei Monaten einen Nettogewinn von 1,62 Mrd. USD, gegenüber 331 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz des Unternehmens stieg in diesem Zeitraum um 30,5 %. Es ist bekannt, dass der Absatz von Elektroautos seit fünf aufeinanderfolgenden Quartalen steigt.

165 Kleinkinder sind im Kongo an einer unbekannten Krankheit gestorben

In der Stadt Gungu im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo sind in den letzten zwei Monaten mindestens 165 Kinder an einer unbekannten Krankheit gestorben. Nach Angaben von Alain Nzamba, dem Leiter der Dörfer Lozo-Munene und Kinzamba, sterben täglich vier Kinder.