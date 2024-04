Das Erscheinen der F-16 wird eine Überraschung sein - Air Force

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Piloten absolvieren in Dänemark und den Vereinigten Staaten ein Training auf F-16-Kampfjets. Das Auftauchen der Flugzeuge in der Ukraine wird eine Überraschung für den Feind sein. Dies sagte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe Ilja Jewlasch, berichtete Radio Liberty am Donnerstag, den 4. April.

Ihm zufolge sind zwei Gruppen von Piloten in Dänemark und den Vereinigten Staaten dabei, sich die Fähigkeiten anzueignen, um die F-16 direkt zu besitzen und „ihre Fähigkeiten zu verfeinern“.

„Dies ist jetzt eine der letzten Phasen“, sagte er.

Gleichzeitig weigerte sich Jewlasch, ein Datum zu nennen, an dem die Flugzeuge in der Ukraine auftauchen werden.

„Es lohnt sich nicht, es zu verraten, damit der Feind eine gewisse Überraschung erleben kann. Natürlich werden wir, sobald wir darüber sprechen können, alle Ukrainer informieren, denn alle warten sehr darauf“, fügte der Sprecher hinzu.

Ilya Yevlash erinnerte daran, dass die F-16 in der Lage sein werden, russische Raketen abzuschießen, die ukrainische Städte terrorisieren, und russische Flugzeuge aktiv mit gelenkten Bomben zu bekämpfen.