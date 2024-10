Die ersten F-16-Kampfjets aus den Niederlanden sind bereits in der Ukraine: Außerdem werden die ukrainischen Streitkräfte Drohnen im Wert von 400 Millionen Euro erhalten, so der Verteidigungsminister des Landes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Darüber hinaus sagte der niederländische Verteidigungsminister Brekelmans, dass die Niederlande weiterhin eine „führende Rolle bei der Unterstützung der Ukraine“ spielen werden, und kündigte deshalb einen Aktionsplan für Drohnen an

Die Ukraine hat bereits das erste F-16 Flugzeug erhalten, das die Niederlande zuvor zugesagt hatten. Außerdem wird der Staat den ukrainischen Streitkräften Drohnen verschiedener Typen im Wert von 400 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Dies gab der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans auf der Social Media Plattform X bekannt.

„Zum ersten Mal kann ich offiziell verkünden, dass die ersten niederländischen F-16 an die Ukraine geliefert worden sind. Dies ist dringend notwendig. In Charkiw habe ich die Schäden gesehen, die durch russische Luftangriffe verursacht wurden, und ich habe häufig Luftangriffsalarm gehört. Die restlichen 24 Flugzeuge werden in den kommenden Monaten eintreffen“, sagte der Beamte in einer Erklärung.

am 6. Oktober traf der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine ein und besuchte Charkiw. Er traf sich auch mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umjerow. Laut Umjerow vereinbarten die Parteien, die Zusammenarbeit innerhalb der Luftfahrtkoalition zu verstärken. Insbesondere bei der Ausbildung von Besatzungen und der Lieferung von Waffen und Ersatzteilen für F-16 Flugzeuge.

Im August 2023 kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj an, dass die Niederlande 42 Flugzeuge für den Bedarf der ukrainischen Streitkräfte bereitstellen werden.