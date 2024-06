Erstes Telefongespräch: Selenskyj lädt den peruanischen Präsidenten Boluarte zur Teilnahme am Friedensgipfel ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 6. Juni erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, dass er die peruanische Präsidentin Dina Boluarte telefonisch zur Teilnahme am Friedensgipfel in der Schweiz eingeladen hat

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat die peruanische Präsidentin Dina Boluarte telefonisch zur Teilnahme am Friedensgipfel in der Schweiz eingeladen.

Dies teilte Selenskyj am Morgen des 6. Juni auf Telegram mit.

„Ich freue mich, das erste Telefongespräch mit dem Präsidenten von Peru zu führen. Ich habe Dina Boluarte für die konkreten Schritte zur Unterstützung der Ukraine, ihrer Souveränität und territorialen Integrität gedankt“, schrieb Selenskyj. Er wies darauf hin, dass Peru für wichtige UN-Resolutionen und die Beendigung des Status Russlands als ständiger Beobachter bei der OAS gestimmt hat.

Selenskyj forderte einen weiteren Schritt zur Unterstützung der Ukraine und die Teilnahme am Friedensgipfel in der Schweiz. Er fügte hinzu, dass dies die Vertretung Lateinamerikas stärken würde.

Selenskyj lud den Präsidenten auch zu einem Besuch in der Ukraine ein.

Mehr…