Die EU hat den Kreml für die Vereinfachung der russischen Staatsbürgerschaft für Ukrainer kritisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Dekret über den vereinfachten Erwerb der russischen Staatsbürgerschaft für alle Ukrainer, das am Vortag vom russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichnet wurde, ist eine weitere eklatante Verletzung der Souveränität der Ukraine. Dies teilte der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrel, am Mittwoch, den 13. Juli, auf seinem Twitter-Account mit.

„Die neue russische Gesetzgebung, die das Verfahren zur Erlangung der russischen Staatsbürgerschaft für alle Ukrainer vereinfacht, ist eine weitere eklatante Verletzung der Souveränität der Ukraine, die mit dem illegalen Krieg Russlands zusammenhängt“, erklärte er.

Die Europäische Union werde diese Pässe nicht anerkennen, betonte er.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Europäische Union bereits erklärt hat, dass sie die Dekrete des Ministerpräsidents vom 25. und 30. Mai, die die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft und die Ausstellung russischer Pässe an Bürger der Ukraine in den vorübergehend besetzten Regionen Cherson und Saporischschja sowie an ukrainische Waisen und Behinderte aus den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja erleichtern, scharf verurteilt.

Die EU stellt fest, dass sie russische Pässe, die im Rahmen des russischen Krieges gegen die Ukraine ausgestellt wurden, nicht verweigern wird.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Putin die Ausstellung russischer Pässe für Ukrainer vereinfacht hat…