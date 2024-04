Die EU-Mitgliedschaft wird Realität werden - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zugehörigkeit zu einem vereinten Europa ist der Traum eines jeden Landes. Und dieser Traum wird für die Ukraine bald Wirklichkeit werden. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj während seiner Rede per Videolink auf der Konferenz „20 Jahre Tschechische Republik in der EU – Vision eines erweiterten Europas“, berichtete der Pressedienst des ukrainischen Staatsoberhauptes am Dienstag, den 30. April.

Ihm zufolge kann der europäische Kontinent nur dann stark und wirklich friedlich sein, wenn keiner der Europäer von Europa ausgeschlossen wird.

Selenskyj sagte: „Europa ist dazu verdammt, ein Raum der Zusammenarbeit zu sein, ein Raum des Lebens zu bleiben. Das ist es, was wir unterstützen müssen, das ist es, was wir schützen müssen.

„Und ich habe Vertrauen in Europa. Und ich bin zuversichtlich, dass es noch zu unseren Lebzeiten dieselbe Konferenz geben wird, nur dass sie 20 Jahren der Ukraine in der europäischen Gemeinschaft gewidmet sein wird – 20 Jahren unserer Vollmitgliedschaft in der EU. Und schon im Juni können wir diesen Weg einschlagen und die Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU beginnen. Vielen Dank an alle, die uns dabei helfen!“ – erklärte Selenskyj.