Euromaidan-Jahrestag: Es wurden keine groben Verstöße bei der Kundgebung gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Kiew fand die Kundgebung zum Jahrestag des Beginns der Revolution der Würde ohne grobe Verstöße statt. Dies teilte die Nationale Polizei am Sonntag, 21. November, mit.

Die öffentliche Ordnung in Kiew wurde von Soldaten der Polizei und der Nationalgarde bewacht.

Zur gleichen Zeit versuchten Demonstranten, die sich weigerten, sich einer Oberflächenkontrolle zu unterziehen, in der Nähe des Präsidialamtes in das Gebäude zu gelangen, ohne die Filtermaßnahmen zu durchlaufen, so die Polizei.

„Während der Kundgebung wurden keine groben Verstöße festgestellt. Nachdem die Polizei Aufklärungsarbeit geleistet hatte, bestanden einige der Teilnehmer die Oberflächenkontrolle und gelangten ungehindert zum Präsidialamt, während andere sich weigerten“, heißt es in der Erklärung.

Die ukrainische Nationalpolizei teilte mit, dass die Ordnungskräfte derzeit weiterhin die öffentliche Ordnung im Zentrum von Kiew schützen…