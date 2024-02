Europäische Händler verdienen über 300 Mio. $ durch die Speicherung von Gas in der Ukraine - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Europäische Händler werden dank der Speicherung von Gas in den unterirdischen Gasspeichern der Ukraine rund 320 Mio. $ verdienen. Dies berichtet die Zeitschrift The Economist.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Speicher in Europa in diesem Winter voll waren und die Lagerung von Gas in Tankern auf See teuer gewesen wäre.

Der Zeitung zufolge war die Entscheidung der europäischen Händler unkonventionell: Sie schickten 3 Mrd. Kubikmeter Gas in den Osten – in die Ukraine. Dies hat dazu beigetragen, die Versorgung der EU in diesem Winter aufrechtzuerhalten und die Gaspreise auf dem gesamten Kontinent zu senken. Außerdem hat es den beteiligten Unternehmen erhebliche Gewinne beschert.

Akos Losch von der Columbia University schätzt, dass die Händler mit diesem Geschäft bis zu 300 Millionen Euro (320 Millionen Dollar) verdient haben.

Die Publikation stellt fest, dass dieser Fall wie ein Test für die zukünftige Energiestrategie Europas aussieht. Obwohl die Energieprobleme in Europa weniger akut geworden sind, bieten die verfügbaren Speicherdienste Schutz vor zukünftigen Störungen.