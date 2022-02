Das Europäische Parlament hat ein Makrofinanzierungspaket in Höhe von 1,2 Mrd. Euro für die Ukraine genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben den Beschluss des EU-Rates gebilligt, ein neues Finanzhilfepaket in Höhe von 1,2 Mrd. Euro für die Ukraine bereitzustellen. Die entsprechenden Abstimmungsergebnisse wurden am Dienstag, den 15. Februar, auf einer Sitzung des Parlaments in Straßburg bekannt gegeben.

„Die Union wird eine Makrofinanzhilfe von höchstens 1,2 Mrd. EUR bereitstellen, die zur Unterstützung der makroökonomischen Stabilisierung und eines grundlegenden Reformprogramms in der Ukraine zur Verfügung stehen wird“, heißt es in dem von den Abgeordneten angenommenen Dokument.

Es wird darauf hingewiesen, dass „diese Hilfe in Form von Darlehen gewährt wird“ und „zur Deckung der Zahlungsbilanz der Ukraine dienen wird, wie im Programm des Internationalen Währungsfonds vermerkt.

Das Geld wird in zwei Tranchen von je 600 Mio. Euro innerhalb von 12 Monaten nach der Zustimmung des EP an Kiew überwiesen.