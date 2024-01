Europa braucht eine gemeinsame Waffenproduktion - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine wird alle Anstrengungen unternehmen, um mit ihren Partnern im Jahr 2024 ein neues europäisches Militärproduktionsarsenal zu schaffen. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz mit dem lettischen Regierungschef Edgars Rinkevics am Donnerstag, den 11. Januar in Riga.

„Wir in Europa – von West nach Ost, von Nord nach Süd – müssen die Verteidigungssektoren unserer Staaten viel produktiver machen. Europa muss lernen, in seiner Verteidigung autark zu sein – egal, was Russland bedroht und welchen Aspekt unseres Lebens Russland zum Ziel macht“, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj muss Europa in der Lage sein, zu reagieren, es hat das Recht, sich zu verteidigen.

„Die Ukraine wird in diesem Jahr mit allen Partnern alle Anstrengungen unternehmen, um ein neues europäisches Arsenal zu schaffen – eine produktive Zusammenarbeit auf einem solchen Niveau, die in der Folge die Tatsache ihrer Existenz, ihrer Arbeit, ihrer Ergebnisse und der Verhinderung einer russischen Aggression gegen Europa sicherstellen wird“, fügte er hinzu.

Laut Selenskyj „zählt für Russland nur Stärke, und wir alle in Europa brauchen genau diese Stärke“.

Der ukrainische Präsident dankte dem lettischen Staatschef auch für die Bereitstellung eines neuen Verteidigungspakets, das Haubitzen, Munition, Hubschrauber, Panzerabwehrwaffen, Drohnen usw. umfasst.