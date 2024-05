Die Evakuierung von Bilopolye und Vorozhna wurde angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es handelt sich um eine vorübergehende Evakuierung nach Sumy an Orte mit kompaktem Wohnsitz. Der Bürgermeister von Bilopolye betont, dass die Evakuierung nicht erzwungen ist.

Aus Bilopolye und Vorozhna der Region Sumy wird eine vorübergehende Evakuierung der Bevölkerung in das regionale Zentrum durchgeführt mit der Möglichkeit, von dort aus kostenlos in andere Regionen der Ukraine zu gehen. Dies gab der Bürgermeister von Bilopolye Jurij Zarko am Samstag, den 11. Mai bekannt.

Es wird berichtet, dass der Vorsitzende der regionalen Militärverwaltung am Vortag die obligatorische Evakuierung der Einwohner von Bilopolye und Woroschna angeordnet hat.

„Vorläufig – es wird eine ZEIT-Evakuierung nach Sumy in Orte mit kompaktem Wohnsitz geben. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von bis zu einem Monat. Alle, die sich anmelden möchten, können dies am Montag im Schutzraum der Stadtverwaltung tun. Am Dienstag werden die Evakuierungsbusse organisiert. Außerdem gibt es die Möglichkeit, kostenlos mit dem Zug von Sumy nach Kiew oder mit dem Bus nach Charkiw, Poltawa oder Dnipro zu fahren“, heißt es in der Mitteilung.

In seinen Kommentaren betont der Bürgermeister, dass die Evakuierung nicht erzwungen ist.