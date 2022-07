Explosionen in Horlivka - ein weiteres Lager der russischen Armee zerstört (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Vesti.ua ​

In der vorübergehend besetzten Stadt Horlivka in der Region Donezk hat es eine Reihe von Explosionen gegeben. Dies meldeten lokale Telegram-Kanäle am Mittwoch, den 13. Juli.

Es wird darauf hingewiesen, dass Artillerie der Streitkräfte der Ukraine von Stellungen in Suchoj Balka aus russische Munitionsdepots mit HIMARS beschossen hat.

Nach Angaben von Anwohnern wurden die Siedlungen Ozeryanivka und Korolenko beschossen, wo jetzt starker Rauch zu sehen ist.

Wie Westi.ua bereits berichtete, wurden bei einem Angriff mit mehreren Raketenwerfern in der Region Mykolajiw nach vorläufigen Berichten fünf Zivilisten getötet.

Es wurde auch bekannt, dass während des Beschusses von Gemeinden in Baschtanka und der Region Mykolajiw eine Person getötet wurde, zivile Objekte beschädigt wurden, Felder verbrannt wurden…