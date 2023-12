Es gab Explosionen in Odessa und Kropywnyzkyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend des Samstag, 16. Dezember, waren in Odessa während des Luftalarms Explosionen zu hören, berichtet Dumskaya.

„In Odessa waren Explosionen zu hören. Es gibt die ersten Abschüsse über dem Meer“, heißt es in der Meldung.

In Überwachungsgruppen wird berichtet, dass es kein unbemanntes Luftfahrzeug mehr über Odessa gibt, aber der Alarm ist noch nicht aufgehoben, weil sich die Shaheds über dem linken Ufer der Region Cherson bewegen.

Zuvor hatte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine vor dem drohenden Einsatz von Kampfdrohnen über der Region Odessa gewarnt. Die Agentur berichtete über den Flug von „Shaheds“ aus den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung der Städte Chernomorsk und Odessa.

Ebenfalls am Abend des 16. Dezember waren in Kropywnyzkyj Explosionsgeräusche zu hören. Das Militär meldete den Flug einer Lenkrakete in Richtung der Stadt.

Es wurden noch keine offiziellen Informationen über die Ursachen oder Folgen der Explosionen veröffentlicht, aber Beobachtergruppen schrieben über den Abschuss einer russischen Rakete.