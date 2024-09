Explosionen waren in der Region Lwiw, Dnipro und Charkiw zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Donnerstagabend starteten russische Truppen Angriffsdrohnen aus dem Süden. Nach Mitternacht flogen die feindlichen Drohnen in die Region Lwiw.

In der Region Lwiw waren Explosionen zu hören. Der Leiter der Militärverwaltung der Region Lwiw, Maxim Kozitsky, erklärte am Freitag, den 6. September, in Telegram, dass es sich um eine funktionierende Luftabwehr handelte.

„In Lwiwshchyna ist die Luftabwehr im Einsatz. Einschließlich mobiler Feuergruppen. Achten Sie darauf, an einem sicheren Ort zu sein und bleiben Sie dort, bis die Lichter ausgehen!“, erklärte er.“

Zuvor hatte der Leiter der regionalen Militärverwaltung auf die Bedrohung der Region durch Angriffsdrohnen hingewiesen. So seien die Drohnen aus der Region Ternopil auf dem Weg in die Region Lwiw.

„Sie dringen in den Luftraum von Lwiwshchyna ein! Przemyslans! Bybrka! Mykolajiw! Achtung!“ – schrieb der Beamte, bevor er die Arbeit der Luftverteidigung in der Region ankündigte.

Auch über die Geräusche der Explosionen berichteten Einwohner von Charkiw. Über die Explosion berichteten die Korrespondenten von Suspilne gegen zwei Uhr nachts.

Wenig später berichteten Überwachungskanäle über Explosionen in Dnipro. Sie berichteten über die Arbeit der Luftverteidigung. Auch über wiederholte Explosionen in der Region Sumy wurde berichtet.