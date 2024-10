Explosionen waren in Tscherkassy zu hören - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Tscherkassy und die Region wurden am Morgen des 23. Oktober von russischen Drohnen angegriffen. Eine Reihe von Explosionen ertönte in der Stadt.

In Tscherkassy gab es am Mittwoch, den 23. Oktober, eine Reihe von Explosionen. In der Region wurde wegen des Drohnenangriffs ein Luftalarm ausgerufen. Darüber berichtet Suspilne.

„In Tscherkassy gab es eine Reihe von Explosionen“, heißt es in der Meldung.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung Igor Taburts werden Tscherkassy und die Region von russischen Drohnen angegriffen.

„Region Tscherkassy, Tscherkassy. Der Angriff durch feindliche Drohnen geht weiter. Achten Sie auf Ihre Sicherheit!“ – erklärte er.

Wir werden daran erinnern, dass die Kräfte der Flugabwehr gestern Abend über der Ukraine 42 von 60 feindlichen Drohnen zerstört haben.