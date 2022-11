Exporte über den Getreidekorridor um 40% gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Woche vom 21. bis 27. November 2022 wurden über den Getreidekorridor 601.500 Tonnen Agrarerzeugnisse versandt, das sind 39% weniger als in der Vorwoche über diesen Kanal. Dies berichtet der Verband Ukrainian Agribusiness Club, Agroportal.

„Die Zahl der Schiffe, die in dieser Woche beladen wurden, betrug 18, das sind 13 Einheiten weniger als in der Vorwoche. Bislang ist die Kapazität der Seehäfen in der Region Odessa nur zur Hälfte ausgelastet. All dies ist auf die künstliche Verzögerung der Inspektionen durch die russische Seite zurückzuführen, die zu Warteschlangen von Schiffen führt, um die Kontrolle zu passieren, und die Kapazität dieses Kanals erheblich reduziert“, schreiben die Experten.

Die höchsten Exportmengen in der 17: – Mais – 53% der Exporte in diesem Zeitraum; – Weizen – 21%; – Gerste – 13%.

Ukrainische Produkte gingen nach Europa (Spanien, Niederlande, Italien und andere) und Asien (Türkei, China, Israel und andere), fügt der Verband hinzu. Seit dem Start des Getreidekorridors vom 1. August bis zum 27. November 2022 wurden insgesamt 12,2 Mio. Tonnen an Produkten exportiert.