Fünf Bombardierungen im Donbass, keine Verletzten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden wurden im Donbass fünf Verstöße gegen die Waffenruhe verzeichnet, von denen zwei den Einsatz von Waffen betrafen, die gemäß den Minsker Vereinbarungen verboten sind. Dies wurde in einem morgendlichen Briefing durch das Joint Forces Operation Headquarters mitgeteilt.

„In der Nähe von New York feuerte der Feind mit Granatwerfern verschiedener Systeme und großkalibrigen Maschinengewehren. In Richtung Marinka feuerten die Separatisten 82-mm-Mörser ab. Sie feuerten 120 mm Mörser in Richtung Kamianka. In der Nähe von Juschny beschossen sie unsere Stellungen mit großkalibrigen Maschinengewehren“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus wurde ein unbemanntes Luftfahrzeug, wahrscheinlich vom Typ Orlan-10, beim Überfliegen der Kontaktlinie in der Region Donezk beobachtet.

Unter den Angehörigen der Streitkräfte der Ukraine gab es keine Verluste.

Am Vortag beschossen Separatisten das Gebiet um einen Fernsehturm in der Region Luhansk. „Der Beschuss zielte auf das Gebiet des kürzlich eröffneten mächtigen Fernsehturms, von dem aus ukrainische Fernsehsender auf das vorübergehend besetzte russische Territorium senden“, teilte das Hauptquartier der Vereinigten Streitkräfte in einer Erklärung mit…