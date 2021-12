Der Fahrer wurde festgenommen: Ein sechsjähriges Mädchen wurde in der Region Tschernihiw von einem Müllwagen überfahren und getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Heute, am 4. Dezember, ging gegen 15.00 Uhr bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Müllwagen in der Nähe einer Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel in Nizhyn ein Kind angefahren hat.

Der Pressedienst der Polizei schrieb darüber.

Details

Vorläufig ist bekannt, dass das Mädchen und seine Mutter Müll in den Container warfen und in Richtung der Haltestelle davonliefen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Müllwagen vom Containerplatz weg, wobei das Kind vermutlich angefahren wurde. Das sechsjährige Mädchen erlag ihren Verletzungen.

Polizeibeamte nahmen den 53-jährigen Fahrer eines Müllwagens fest. Die ersten Ermittlungsmaßnahmen gegen ihn werden derzeit fortgesetzt.

Was erwartet den Fahrer?

Die Polizei untersucht die Umstände des Verkehrsunfalls nach Artikel 286 Teil 2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine (Verletzung der Verkehrssicherheitsvorschriften, die zum Tod des Opfers führt), was mit einer Freiheitsstrafe von drei bis acht Jahren und einem möglichen Entzug der Fahrerlaubnis für bis zu drei Jahre bestraft wird.

Die vorgerichtliche Untersuchung läuft.

Ein Auto hat ein 10-jähriges Mädchen in der Nähe von Kiew angefahren

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Wyschhorod gegen 17:00 Uhr. Das Auto stieß mit einem 10-jährigen Mädchen zusammen, das die Fahrbahn auf einem ungeregelten Fußgängerüberweg überquerte.

Was ist mit den Unfallbeteiligten?

Das Mädchen wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde in eine medizinische Einrichtung gebracht. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde nicht verletzt.

Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden

An der Unfallstelle waren Mitarbeiter der Patrouillenpolizeieinheit der Bezirkspolizeibehörde von Wyschgorod tätig. Nachdem alle Umstände des Unfalls festgestellt wurden, sorgen die Strafverfolgungsbeamten für die rechtliche Einordnung des Ereignisses.