Feindliche Drohnen griffen zivile Objekte in der Region Sumy an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 11. Juni griffen russische Truppen die Gesellschaft von Bilopilsk in der Region Sumy mit Kampfdrohnen an. Dies teilte die regionale Militärverwaltung am 11. Juni mit.

„Nach Mitternacht gab es einen Angriff einer Gruppe von vier feindlichen Drohnen vom Typ Shahed auf Einrichtungen in der Stadt Bilopillia. Es gab Treffer auf Verwaltungsgebäude, das Gelände einer Bildungseinrichtung und Industrieanlagen“, so die regionale Militärverwaltung.

Darüber hinaus wurde das Gebiet der Gemeinde von sieben Granaten aus MLRS getroffen und sieben Explosionen waren zu hören.