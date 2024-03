Feindliche Raketen greifen den Westen des Landes an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Raketen greifen den Westen des Landes an. Insbesondere wird berichtet, dass sie sich von Norden und Süden her auf Stryi in der Region Lwiw zubewegen. Dies berichten die Überwachungskanäle am Sonntag, den 31. März.

„Mindestens fünf Explosionen waren in der Gegend von Stryj in der Region Lwiw zu hören“, melden die Überwachungskanäle.

Medien berichten, dass auch in Lwiw Explosionen zu hören waren, die Luftabwehr ist im Einsatz.

In Lwiw war das Pfeifen des Raketenfluges zu hören.

„Wir drehen nicht auf Video!“ – betonte der Bürgermeister der Stadt Andrij Sadowyj.

„Raketen in Richtung Lwiw aus dem Nordosten. Eine Gruppe von Raketen in der Region Ternopil, die in Richtung Iwano-Frankiwsk fliegen“, schrieben die Überwachungskanäle.

In Iwano-Frankiwsk werden auch Explosionen gemeldet.