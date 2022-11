Feindlicher Beschuss im Gebiet Dnipropetrowsk, Mann verwundet.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht zum 20. November vier Gemeinden in der Region Dnipropetrovsk mit MLRS und schwerer Artillerie beschossen: Krasnohryhoryevska, Myrovska, Marhanetska und Nikopolska. Dies berichtete Walentyn Resnitschenko, Leiter der regionalen Militärverwaltung.

„Nikopol wurde am stärksten getroffen. In der Nacht schlugen mindestens 40 russische Granaten in den Wohngebieten ein. Ein 59-jähriger Mann wurde verletzt. Ihm wurde geholfen“, betonte der Gouverneur.

Er fügte hinzu, dass 20 mehrstöckige und private Häuser, Nebengebäude, Autos, ein Berufsschulwohnheim, Gas- und Stromleitungen beschädigt wurden.

„Der Beschuss verursachte drei Brände. Eine Wohnung, ein Auto und eine Garage gerieten in Brand. Das Feuer wurde von den Rettungskräften gelöscht“, so Reznichenko.