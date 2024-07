Fico hat den Angriff auf Ochmatdyt - Schmyhal verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Slowakei hat sich bereit erklärt, einige Kinder aus Ochmatdyt zur Behandlung aufzunehmen, insbesondere solche mit Krebs.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat den russischen Raketenangriff auf das Kinderkrankenhaus Ochmatdyt in Kiew verurteilt. Dies teilte der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal nach einem Gespräch mit seinem slowakischen Amtskollegen am Dienstag, den 9. Juli, in Telegram mit.

Er erzählte Fico von dem russischen Angriff auf die zivile Infrastruktur, bei dem Dutzende von Menschen getötet und etwa 200 verwundet wurden.

„Ich habe über die Zerstörung von Ochmatdyt gesprochen. Robert Fico verurteilte diesen Angriff. Die Slowakei hat sich bereit erklärt, einige Kinder, insbesondere krebskranke, in Begleitung ihrer Eltern zur Behandlung aufzunehmen. Wir sind dankbar für diese Unterstützung. Ich habe dem Gesundheitsminister entsprechende Anweisungen gegeben“, schrieb Schmyhal.

Er dankte der Slowakei für die Teilnahme am Friedensgipfel sowie für die konsequente Unterstützung der europäischen Integration der Ukraine, insbesondere für die Unterstützung der Entscheidung der EU, Verhandlungen über die Mitgliedschaft unseres Staates aufzunehmen.

„Wir haben über die Umsetzung der Vereinbarungen gesprochen, die bei den Regierungskonsultationen im April dieses Jahres getroffen wurden. Es gibt bedeutende Fortschritte in dieser Richtung. Wir haben vereinbart, das dritte gemeinsame Regierungstreffen im Herbst in der Ukraine abzuhalten“, fügte Schmyhal hinzu.