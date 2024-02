Die Finanzhilfe für die Ukraine aus Japan hat 4,5 Milliarden Dollar überschritten - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Japans Finanzhilfe für die Ukraine hat 4,5 Milliarden Dollar überschritten – Japan rangiert unter den Partnern der Ukraine auf Platz 4, was die Budgethilfe angeht.

Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal während einer Regierungssitzung bekannt.

„Wenn ich über die Unterstützung unserer Partner spreche, möchte ich Japan auch für die fast 400 Millionen Dollar danken, die Ende letzten Monats an den Staatshaushalt der Ukraine überwiesen wurden.

Heute hat die finanzielle Unterstützung aus Japan bereits 4,5 Milliarden USD überschritten. Japan steht nun an 4. Stelle unter unseren Partnern, was die Budgethilfe angeht“, sagte der Ministerpräsident.

Ihm zufolge sieht die ukrainische Seite das Interesse der japanischen Regierung und Wirtschaft an gemeinsamen Projekten in verschiedenen Bereichen, sowie an der Ukraine als Investitionsplattform.

Schmyhal fügte hinzu, dass in diesem Monat eine ukrainische Regierungsdelegation Tokio besuchen wird, um an der japanisch-ukrainischen Konferenz über Erholung und Wirtschaftswachstum teilzunehmen.

„Wir wollen eine neue Ebene der Zusammenarbeit erreichen, insbesondere im Hinblick auf Investitionen und gemeinsame Projekte“, sagte er.