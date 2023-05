Das Finanzministerium schätzt, dass für den Wiederaufbau des Landes zu wenig Geld vorhanden ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ungedeckte vorrangige Wiederaufbaubedarf der Ukraine beläuft sich in diesem Jahr auf etwa 6,5 Mrd. USD. Dies sagte Finanzminister Serhij Martschenko bei einem Treffen einer Gruppe von IWF- und Weltbank-Mitgliedsländern in Montenegro, wie das Finanzministerium am Freitag, den 26. Mai mitteilte.

Ihm zufolge hat die ukrainische Regierung im Staatshaushalt für 2023 einen Teil der Mittel für den vorrangigen Wiederaufbau in Höhe von 3,3 Milliarden Dollar vorgesehen. Darüber hinaus haben unsere internationalen Partner bereits Garantien in Höhe von rund 4,3 Mrd. USD bereitgestellt.

„Gleichzeitig beläuft sich der ungedeckte vorrangige Wiederaufbaubedarf in diesem Jahr auf rund 6,5 Mrd. USD. Daher ist die rechtzeitige Bereitstellung dieser Mittel von entscheidender Bedeutung für die Schaffung angemessener Lebensbedingungen für die Menschen, die Rückkehr der Migranten und die Förderung des Wirtschaftswachstums in der Ukraine“, so der Minister.

Zuvor hatte das Ministerkabinett erklärt, dass die Ukraine fünf Prioritäten für die Soforthilfe in Höhe von 17 Mrd. USD im Jahr 2023 hat. Diese sind Energie, Wohnungsbau, Minenräumung, kritische soziale Infrastruktur und Privatwirtschaft.

Und im März schätzte die Weltbank den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine auf 411 Mrd. $. Wir sprechen über die Schäden, die während des Krieges entstanden sind, hauptsächlich im Jahr 2022.