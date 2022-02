Die Flughäfen Charkiw und Dnipro wurden vorübergehend geschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Flughäfen in Charkiw und Dnipro sind vorübergehend geschlossen. Sie werden ihre Arbeit am Morgen des 24. Februar wieder aufnehmen. Dies meldete avianews am Mittwochabend, 23. Februar.

Wie angegeben, sind die Flughäfen in Charkiw von Mittwoch 20:35 Uhr bis Donnerstag 08:35 Uhr (Kiewer Zeit) geschlossen. Die Schließung wurde um 20:30 Uhr bekannt gegeben.

Der Flughafen Dnipro wurde am 24. Februar von 00:00 bis 07:00 Uhr geschlossen. Die Bekanntmachung wurde am 23. Februar um 23.55 Uhr veröffentlicht.

Flüge von/nach der Ukraine, die für diese Zeit geplant waren, werden entweder verschoben oder gestrichen.

Über die Gründe für die nächtlichen Schließungen der Flughäfen liegen keine Daten vor. In der Veröffentlichung wird jedoch vermutet, dass dies auf Vorsichtsmaßnahmen zurückzuführen ist, da Charkiw nahe an der Grenze zu Russland liegt (20 km Luftlinie), während die Region Dnipropetrowsk an die Region Donezk grenzt.

Anderen Medien zufolge ist auch der Flughafen von Saporischschja für die Nacht geschlossen, während der Flughafen von Cherson sich auf die Schließung vorbereitet. In allen Lufthäfen sind die Start- und Landebahnen mit Schleppern blockiert, um „eine mögliche Landung feindlicher Flugzeuge mit Fallschirmjägern zu verhindern“.