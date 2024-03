Die Folgen des Angriffs der Russischen Föderation in der Region Lwiw sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer haben am Sonntagmorgen, den 31. März, eine kritische Infrastruktureinrichtung in der Region Lwiw angegriffen. Es gibt Opfer, sagte der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung Maxym Kozitsky in Telegram.

Ihm zufolge dauerte der Angriff von 05:01 bis 06:27 Uhr. Der Feind schlug mit Marschflugkörpern auf eine kritische Infrastruktureinrichtung ein, die zuvor am 24. und 29. März gehalten wurde.

„Ein Verwaltungsgebäude wurde zerstört. Es gab ein Feuer. Die Feuerwehr löschte es sofort. Infolge des Angriffs kam eine Person ums Leben“, schrieb Kozitsky.

Jetzt sind die Rettungskräfte dabei, die Trümmer zu beseitigen. Darunter könnten sich noch mehr Menschen befinden.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum 31. März einen weiteren Schlag mit Raketen und Drohnen in der Ukraine geführt haben. Die meisten feindlichen Ziele waren auf den Westen gerichtet – in den Regionen Lwiw und Wolhynien. Aber auch die südlichen Regionen wurden angegriffen.

Später teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte mit, dass die meisten der Raketen und Drohnen abgeschossen worden seien.