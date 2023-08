Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Internet sind Fotos des Anwesens des ehemaligen Vorsitzenden der verbotenen Kommunistischen Partei der Ukraine, Petro Symonenko, aufgetaucht, der im Verdacht steht, die bewaffnete Aggression Russlands zu unterstützen.

Das Anwesen mit eigenem See befindet sich wahrscheinlich im Dorf Beresowka im Bezirk Makarow, aus dem Symonenko während der Besetzung der Region Kiew von russischen Spezialeinheiten evakuiert wurde.

Die Innenräume des Gebäudes sind vergoldet, an den Decken hängen Kristalllüster, und in der Lobby liegt ein Teppich mit KPU-Symbolen auf dem Boden.

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich um inoffizielle Fotos handelt, die von einer Reihe von Massenmedien ohne Angabe der Quelle veröffentlicht wurden.

Am Freitag teilte der ukrainische Sicherheitsdienst mit, dass gegen Petro Symonenko, der die bewaffnete Aggression Russlands unterstützt hat, eine Verdachtsanzeige erstattet wurde. Es wurde festgestellt, dass er sich während der Besetzung der Region Kiew an die oberste militärische und politische Führung Russlands gewandt hat, um seine „Evakuierung“ zu erreichen. Bei der Ankunft russischer Spezialeinheiten in der ukrainischen Ortschaft empfing der ehemalige Abgeordnete sie persönlich, „quartierte“ sie in seinem Haus ein und versorgte sie mit Lebensmitteln.

Zuvor war bekannt geworden, dass vier Gefolgsleute des ehemaligen ukrainischen Abgeordneten Wiktor Medwedtschuk zu Haftstrafen verurteilt worden waren. Sie bereiteten eine gewaltsame Machtergreifung in der Ukraine vor.