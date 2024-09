Freileitungen können unterirdisch verlegt werden - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Energiesektor versucht derzeit, so schnell wie möglich die erste und zweite Ebene des physischen Schutzes von Stromanlagen zu organisieren.

In der Ukraine werden Freileitungen möglicherweise unter die Erde verlegt, um sie vor Beschuss zu schützen. Dies sagte der stellvertretende Energieminister Mykola Kolesnik in der Übertragung eines TV-Marathon am Sonntag, den 8. September.

Laut Kolesnik ist dies eine der möglichen Optionen.

„Bis heute wurde eine beträchtliche Anzahl von technischen Lösungen und Projekten zum physischen Schutz von Energieinfrastrukturanlagen entwickelt, um diese zu gewährleisten“, sagte er.

Derzeit versucht der Energiesektor, die erste und zweite Ebene des physischen Schutzes von Energieanlagen so schnell wie möglich auszustatten.

„Trotz der ständigen Angriffe des Feindes auf zivile Energieinfrastruktureinrichtungen sind die Ingenieure des Energiesektors ständig dabei, die betroffenen Einrichtungen wiederherzustellen und zusätzliche Systeme zum Schutz dieser Einrichtungen zu schaffen“, fügte Kolesnik hinzu.

Zuvor hatten wir berichtet, dass das dänische Außenministerium der Ukraine 4,7 Millionen Euro für die Wiederherstellung beschädigter Energieanlagen in den Regionen Charkiw und Mykolaiw zur Verfügung stellen wird.

Es wurde auch bekannt, dass während der Herbst-Winter-Periode in der Ukraine Stromausfälle von bis zu 12 Stunden pro Tag im optimistischen Szenario und bis zu 20 Stunden im pessimistischen Szenario möglich sind.