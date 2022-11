Freiwillige Helfer der Favbet Foundation übergaben fünf Fahrzeuge an die ukrainischen Verteidiger

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Freiwillige Helfer der Favbet Foundation übergaben in der vergangenen Woche vier Geländewagen und ein Spezialfahrzeug für Militärsanitäter an die ukrainischen Verteidiger. Am Montag, den 28. November, informierten Vertreter der Stiftung darüber.

Insbesondere die Mitarbeiter der nationalen Polizeidirektion in der Region Kiew erhielten einen Hyundai Terracan SUV. Das Fahrzeug ging an die Polizeieinheit, die in den Verteidigungskräften des Landes Kampfeinsätze durchführt.

Eine Einheit der ukrainischen Streitkräfte, die in der Nähe von Bachmut (Region Donezk) operiert, erhielt einen Ford Ranger SUV. Zwei Mitsubishi L200 Pickup-Trucks wurden an Soldaten der ukrainischen Streitkräfte übergeben, die im Süden der Ukraine im Kampfeinsatz sind.

Ein spezieller Opel Vivaro, der mit allem ausgestattet ist, was für die erste Hilfe benötigt wird, wurde an eine Panzerdivision in Richtung Donezk übergeben.

Nach Angaben der Stiftung haben ihre Vertreter zusammen mit Partnern seit Beginn der russischen Invasion mehr als 40 Fahrzeuge an die ukrainischen Streitkräfte übergeben.

Die Favbet Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung, die im Jahr 2020 von Favbet gegründet wurde. Die Stiftung unterstützt Initiativen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sport, aber derzeit konzentrieren sich 95% der Projekte auf die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte und des ukrainischen Volkes.

