Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Region Schytomyr: zwei Kinder unter den Toten (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Am Sonntag, den 5. Oktober, ereignete sich in der Region Schytomyr auf der Autobahn Kiew-Tschop ein tödlicher Verkehrsunfall. Zwei Autos stießen frontal zusammen.

Dies teilte der stellvertretende Leiter der Polizeistreife, Olexij Biloshytskiy, mit.

Einzelheiten des Unfalls

Der Unfall ereignete sich um 17:41 Uhr bei Kilometer 141 der Autobahn M-06. Nach den vorläufigen Informationen fuhr der Fahrer des Daewoo Lanos auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen kam. In dem Auto befanden sich auch ein Mann und zwei Kinder.

Der schreckliche Unfall ereignete sich am Sonntagabend/Foto: Erster Stellvertretender Leiter der Polizeistreife Olexij Biloshytskiy auf Facebook

Die Autos stießen frontal zusammen/Foto: Erster Stellvertretender Leiter der Polizeistreife Olexij Biloshytskiy auf Facebook

Ein PKW stieß mit einem LKW zusammen/Foto: Erster Stellvertretender Leiter der Polizeistreife Olexij Biloshytskiy auf Facebook

Drei Tote

Bei dem Unfall starben ein Mann und zwei 2010 und 2016 geborene Kinder auf der Stelle. Eine Frau, die einen Daewoo Lanos fuhr, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Insassen des Wagens starben auf der Stelle/Foto: Erster Stellvertretender Leiter der Polizeistreife Alexej Biloshitsky auf Facebook

Unfallursache

„Was hat solche Folgen verursacht? Um es vorsichtig auszudrücken: Fahren auf die Gegenfahrbahn, ohne sich über die Sicherheit des Manövers zu vergewissern, nicht angelegte Sicherheitsgurte, keine Kindersitze, Sommerreifen“, – so der stellvertretende Leiter der Polizeistreife Olexij Biloshytskiy.

Autounfall in der Nähe von Kiew

Die Strafverfolgungsbehörden in der Region Kiew ermitteln derzeit die Umstände eines Autounfalls, in den ein Polizeibeamter verwickelt war. Am 4. Dezember gegen 23.00 Uhr fuhr ein 32-jähriger Polizeibeamter mit seinem Volkswagen Passat in Richtung des Dorfes Novye Petrovtsy, wo er mit einem ZAZ-Tavria zusammenstieß.

Infolge des Unfalls starb ein 23-jähriger Beifahrer, der sich im ZAZ-Tavria befand, auf der Stelle, während ein 23-jähriger Fahrer und eine 22-jährige Beifahrerin ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Infolgedessen erlag das Opfer seinen Verletzungen. Der Polizist, der den Unfall verursacht hat, wurde festgenommen.