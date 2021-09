Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der „*Onlinezeitung Westi*(Zeitung Westi: „Gas zu 20 Griwna ist nicht die Grenze. Was wird im Herbst mit den Tarifen passieren?). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

An der Schwelle zum herbstlichen Kälteeinbruch hat der Gaspreis an den europäischen Börsen bereits die Marke von 600 Dollar pro 1.000 Kubikmeter überschritten. Das bedeutet, dass der blaue Kraftstoff in der Ukraine gleich viel oder sogar mehr kosten wird. Der Bevölkerung wird ein Preisnachlass versprochen, und aus dem Haushalt finanzierten Einrichtungen – Schulen, Krankenhäusern und anderen Institutionen – wird bereits Gas für fast 20 Tausend Griwna angeboten. Auch die Unternehmen werden etwa doppelt so viel zahlen müssen.

Der Gaspreis ist um das Fünffache gestiegen

Die Gaspreise in der Ukraine sind im letzten Jahr um das 4,7-fache gestiegen. Nach Angaben der ukrainischen Energiebörse lag der Durchschnittspreis für Gas am 1. September 2020 bei 4,2 Tausend UAH pro Tausend Kubikmeter, am 3. September 2021 bei 19,6 Tausend UAH. Dieser Preis ist eine Folge des Rekordanstiegs der Notierungen für blauen Brennstoff in Europa, auf deren Grundlage der inländische Gaspreis berechnet wird.

Das bedeutet, dass die Heizperiode, die in der Ukraine erst in gut einem Monat beginnt, erheblich teurer wird. So hat das Unternehmen Kyivgazenerji den monatlichen Gaspreis für September bereits auf 19,8 UAH pro Kubikmeter festgesetzt, während der Preis im August bei 15,76 UAH lag, Cherkasygaz Sbyt verkauft Gas zu 16,76 UAH, und Umanhaz Sbyt verkauft Gas zu 16,78 UAH pro Kubikmeter. Der höchste Preis wird von Energy of the Country verlangt: 20,96 Griwna pro Kubikmeter.

Die Regierung verspricht, dass diejenigen Ukrainer, die Jahresgasverträge unterzeichnet haben, nicht betroffen sein werden. Für sie wird der Preis weiterhin gemäß den zuvor genehmigten Jahresverträgen festgelegt. Bei Naftogaz beträgt er beispielsweise 7,96 UAH pro Kubikmeter Gas im Rahmen des „festen“ Plans. Plus Lieferung.

Tatsache ist jedoch, dass Gas zu einem solchen Preis nicht für alle ausreichen wird. „In der Ukraine gibt es bis zu 13 Mrd. Kubikmeter kommerzielles Gas. Dieser Betrag reicht kaum für Gas und Heizung für die Bevölkerung aus“, erklärte der erste stellvertretende Vorsitzende des VR-Ausschusses für Energie, Wohnungsbau und kommunale Dienstleistungen, Oleksiy Kucherenko, gegenüber Vesti. Haushaltsnahe Organisationen, die Naftohaz aus irgendeinem Grund mit Unternehmen gleichgesetzt hat, werden den vollen Preis zahlen müssen.

Einige Gemeinderäte haben bereits Fehlbeträge in Höhe von mehreren zehn Millionen Griwna gemeldet. In der Stadt Kupiansk in der Region Charkiw beispielsweise beträgt die Differenz zwischen dem im Haushalt vorgesehenen und dem derzeit in Rechnung gestellten Gaspreis 50 Mio. UAH. In Chmelnyzky fehlen 38 Millionen Griwna. Und es gibt landesweit Tausende solcher Städte.

„Alle Gemeinderäte stehen unter Schock. Nach der derzeitigen Politik von Naftogaz werden den Kraftstoff- und Energieunternehmen nun zwei Preise und zwei Gasmengen gleichzeitig in Rechnung gestellt. Ein Volumen ist für Haushalte vorgesehen, das auf der Grundlage des Gasverbrauchs der letzten drei Jahre mit 7,42 UAH pro Kubikmeter berechnet wird. Und der zweite Band ist zum aktuellen Marktpreis. Übrigens wurde vor ein paar Tagen an der ukrainischen Energiebörse ein Rekord aufgestellt. Der Gaspreis erreichte dort 20 Tausend UAH pro Kubikmeter. Aus diesem Grund zwingt Naftogaz die Kommunen, den Tarif für den öffentlichen Sektor auf der Grundlage des Marktpreises zu berechnen. Und der öffentliche Sektor umfasst Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Verwaltungen und so weiter. Und dieses Geld haben sie einfach nicht, denn die Schätzungen beinhalten Gas zu 8 UAH pro Kubikmeter. Das Hauptproblem für sie ist heute also, woher sie das Geld nehmen sollen. Aber Naftogaz sagt, wenn Sie keinen Vertrag unterschreiben und eine Vorauszahlung von 50 % leisten, werden wir Ihnen überhaupt kein Gas geben. Deshalb sieht die ganze Situation bis jetzt wie eine Sackgasse aus“, sagte Oleksiy Kucherenko gegenüber Vesti.

Ratschläge zum Geldsparen

Naftohaz selbst rät den Heizungsunternehmen zum Sparen und den Beschäftigten des öffentlichen Sektors zur Suche nach Geld. „Kraftstoff- und Energieunternehmen können Gas von jedem kaufen, den sie wollen. Wir verkaufen ihnen Gas für den Bedarf der Bevölkerung zu 7,4 UAH. Aber nur innerhalb bestimmter Grenzen. Über die Grenzen hinaus, die für den Bedarf der Bevölkerung vorgesehen sind, gilt der Marktpreis. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die TKEs auch Wärme an gewerbliche Unternehmen liefern. Was die aus dem Haushalt finanzierten Einrichtungen betrifft, so werden die Brennstoff- und Energieunternehmen bei sparsamem Umgang mit dem erhaltenen Gas sowohl für die Bevölkerung als auch für die aus dem Haushalt finanzierten Einrichtungen genug haben. Und es gibt keinen Grund, irgendjemanden zu erschrecken – Brennstoff- und Energieunternehmen, die die Haushaltsorganisationen beheizen werden, erhalten Geld von den Haushaltsorganisationen, und sie haben es“, sagte der Leiter von Naftohaz, Jurij Vitrenko.

Der Verband der ukrainischen Städte hat bereits die ungefähre Höhe der von Vytrenko genannten Beträge berechnet. Sie stellen fest, dass sich die Kosten der lokalen Haushalte für die Wärmeversorgung der Haushaltsinstitutionen aufgrund der Preiserhöhung von 8 auf 18 UAH pro Kubikmeter in der Heizperiode auf fast 17 Mrd. UAH belaufen werden, was 9 Mrd. UAH mehr als in der vorherigen Heizperiode sind. Darüber hinaus erfordert die Beibehaltung des derzeitigen Wärmetarifs für Haushalte zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 16 Mrd. UAH“, so der ukrainische Städteverband. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 33 Milliarden Griwna, das sind etwas mehr als 1,2 Milliarden Dollar, die die lokalen Räte einfach nicht bekommen können. Nach Ansicht des Verbandes könnte einer der Mechanismen, der dazu beitragen wird, den Schaden für die Kommunen auszugleichen, darin bestehen, den Anteil der Einkommensteuereinnahmen an den lokalen Haushalten zu erhöhen.

Eine neue Runde der Inflation

Ein weiteres heikles Thema sind die Wärmetarife, die immer noch ein Rätsel sind. Die Preise für die neue Saison sind auf den Websites der Anbieter noch nicht verfügbar. Es ist jedoch offensichtlich, dass es bei den neuen Gaspreisen unmöglich ist, sie auf demselben Niveau zu halten. Oleh Popenko, Leiter des Ausschusses für Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen des öffentlichen Rates der Kiewer Stadtverwaltung, erklärt gegenüber Vesti, dass die Preise für Heizung und Warmwasser bereits im Oktober um bis zu 70 % steigen könnten.

„Im Durchschnitt werden die Tarife für Wärme und Warmwasser um 40 bis 70 Prozent steigen, und es ist keineswegs sicher, dass die Heizsaison in vielen Städten pünktlich beginnt. Wir können nur sagen, je kleiner die Stadt ist, desto mehr Probleme werden ihre Bewohner mit der Wärmeversorgung haben“, so Popenko gegenüber Vesti.

Wie Kutscherenko voraussagt, kann die Ukraine vor dem Hintergrund der Zollerhöhungen in naher Zukunft mit einer weiteren Inflationsrunde rechnen. „Nicht weniger wichtig ist die Frage, wie Industrie und Wirtschaft bei solchen Marktpreisen arbeiten werden. Nach meinen Berechnungen wird sich die Stromrechnung für Unternehmen, Bürozentren, Geschäfte, Friseursalons, Restaurants usw. in dieser Saison mindestens verdoppeln. Was werden sie tun? Setzen Sie es in den Selbstkostenpreis ein“, sagte Oleksiy Kucherenko gegenüber Vesti.

Der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Finanzminister Igor Umansky spricht auch über die Gefahr einer sich abwickelnden Inflation. „Der größte Schlag ist der Anstieg der Gaspreise. Landbewohner, die ihre Häuser mit Gas heizen, sind besonders gefährdet. Das kalte Wetter wird ihnen zu schaffen machen. Stadtbewohner werden von 40-70 Prozent höheren Heizkosten betroffen sein. Und später werden die Menschen für alles bezahlen müssen. Deshalb erwartet uns eine neue Runde der Inflation“, so der Experte.

Es hängt alles vom Wetter ab

Die hohen Gaspreise sind nicht nur für die Ukraine ein Problem der Gegenwart. Nach Angaben der US-Publikation Bloomberg erleben die Preise für blaue Kraftstoffe derzeit einen historischen Höchststand, und das ist noch nicht alles. „Dies ist eine schlechte Nachricht für alle, von den Keramikherstellern in China bis zu den Käufern von Süßwaren in Paris“, schrieb Bloomberg.

Die Kraftstoffkosten haben in den meisten großen Märkten bereits saisonale Höchststände erreicht und werden wahrscheinlich weiter steigen, was die Erholung von der Covid-19-Pandemie behindern könnte. „Der kommende Winter könnte der Welt eine schmerzhafte Lektion darüber erteilen, wie allgegenwärtig und wichtig Gas für die Wirtschaft geworden ist. Zu hohe Preise könnten die Ausgaben der Haushalte einschränken und die Löhne durch Inflation untergraben, was eine große Herausforderung für die politischen Entscheidungen der Zentralbanker darstellt“, heißt es in dem Papier.

Schlimmer noch: Reale Versorgungsengpässe könnten zu Industrieausfällen oder sogar zu Stromausfällen in Entwicklungsländern führen, was soziale Unruhen auslösen könnte. „Energie ist das Herzstück der Wirtschaft“, wird der Analyst Bruce Robertson vom Institute for Energy Economics and Financial Analysis von Bloomberg zitiert.

Der Ölpreis hat bereits eine lange Rallye hinter sich, die Ende 2020 begann und im Juli mit Mehrjahreshöchstständen über 75 $ pro Barrel endete. Jetzt ist es an der Zeit für Gas, dessen Preis im Frühsommer 2021 zu steigen begann, als immer deutlicher wurde, dass Europa nicht über genügend Reserven verfügt, um den Winter zu überstehen. Gleichzeitig schränkt Russland die Pipelineexporte aus einer Reihe von Gründen ein, u. a. wegen der hohen Inlandsnachfrage, Produktionsstörungen und einer Vereinbarung, weniger Kraftstoff durch die Ukraine zu leiten.

„Wir sind den ganzen Sommer über hinter dem Zeitplan zurückgeblieben. Die europäischen Verbraucher sind nun dem Wetter ausgeliefert, und die Preisentwicklung wird nun davon abhängen, wie kalt dieser Winter wird“, wird Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender des österreichischen Öl- und Gasproduzenten OMV AG, von der Zeitung zitiert.