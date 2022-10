Die Gasimporte in die Ukraine sind nach dem Preisverfall gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach Angaben des Betreibers des ukrainischen Gastransportsystems hat die Ukraine ihre Gasimporte aus Europa seit dem 15. Oktober angesichts der sinkenden Preise erhöht.

Am 14. Oktober belief sich der Antrag auf Gaslieferungen aus der EU in die Ukraine auf etwa 3 Mio. Kubikmeter, während er am 15. und 16. Oktober auf 9,4-9,5 Mio. Kubikmeter und am 17. Oktober auf 7,8 Mio. Kubikmeter anstieg. Die Anfrage für den 18. Oktober wurde auf 12 Mio. Kubikmeter erhöht.

Inzwischen steigen die Gaslieferungen an die Ukraine auf Kosten der Republik Moldau und privater Unternehmen, die Gas in ukrainischen Speicheranlagen lagern.