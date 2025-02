Gaspreise für die Industrie könnten aufgrund rekordverdächtig niedriger Reserven steigen, GMK Center

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Kosten für Gas für die ukrainische Industrie könnten aufgrund der rekordverdächtig niedrigen Vorräte in den unterirdischen Speichern (UGS) steigen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Analysten des GMK Center.

„Im Februar ist der Gasmarkt wieder in Aufruhr, diesmal wegen der rekordverdächtig niedrigen Bestände in den unterirdischen Speichern. Derzeit sind die ukrainischen unterirdischen Gasspeicher zu weniger als 9% gefüllt. Derart niedrige Reserven hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Experten warnen, dass die Situation angesichts der militärischen Risiken, der Gasknappheit und der steigenden Preise an den europäischen Drehkreuzen zu einer neuen Runde der Krise und einem starken Anstieg der Gaskosten für die Industrie führen könnte“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gründe für die Gasknappheit die Unzulänglichkeiten der Handelsstrategie von Naftohas, steigende Gaspreise in Europa und die Folgen von Streiks auf die Gasinfrastruktur sein könnten.

Infolgedessen werden die Gaspreise in der Ukraine steigen, was zu zusätzlichen Kosten für die Industrie führen wird.

„Jeder Anstieg der Kosten für die Stahlproduktion wird sich negativ auf das Geschäft der Stahlhersteller auswirken. Es wird erwartet, dass Zaporizhstal von dem Anstieg der Gaspreise besonders betroffen sein wird, da sein Produktionsprozess viel teurer ist als der anderer Unternehmen“, zitierte die Zeitung den Präsidenten von Ukrmetallurgprom, Aleksandr Kalenkov.

Zuvor hatte die Nichtständige Untersuchungskommission für Energie der Werchowna Rada wegen der Gasknappheit eine Prüfung von Naftohas eingeleitet.