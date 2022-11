Gasprom hat die Gaslieferungen an die Republik Moldau um 50 % gekürzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Gasmonopolist Gasprom hat bestätigt, dass die Republik Moldau im November nur noch 5,7 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag erhalten wird, was 51 % der vertraglich vereinbarten Menge entspricht. Dies teilte der Minister für Infrastruktur und regionale Entwicklung der Republik Moldau, Andrei Spinu, am Vortag per Telegramm mit.

Ihm zufolge wird sich die gelieferte Menge an russischem Gas wie folgt verteilen: 3,4 Millionen Kubikmeter pro Tag für das rechte Ufer und 2,3 Millionen Kubikmeter pro Tag für das linke Ufer. Die Region Transnistrien werde 40 % weniger Gas erhalten als im Oktober, fügte er hinzu.

Das Gas wird vor allem für die Erzeugung von elektrischer Energie verwendet, deren Hauptproduzent das staatliche moldauische Kraftwerk in Transnistrien ist.

Der Minister erklärte, dass die Senkung des Stromverbrauchs äußerst wichtig sei.

„Wir bitten darum, dass die Bemühungen zur Einsparung elektrischer Energie fortgesetzt werden. Wir haben viele gute Beispiele, aber ich bin sicher, dass es noch Raum für Verantwortung gibt“, sagte er zu den Bürgern.

Spinu gab an, dass das Stromdefizit am 1. November etwa 4070 Megawattstunden betragen wird.

Letzte Woche wurde berichtet, dass Moldawien mit der Stromsenkung begonnen hat. Dies ist auf den Beschuss von Stromanlagen in der Ukraine durch russische Aggressoren zurückzuführen…