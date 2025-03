Gefangene Mitglieder der Widerstandsbewegung erhalten den Status eines UBD

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aus der Gefangenschaft entlassene Personen, die auf freiwilliger und vertraulicher Basis von den Special Operations Forces der Streitkräfte der Ukraine zur Erfüllung der Aufgaben der Widerstandsbewegung eingesetzt wurden, können diesen Status beantragen.

Teilnehmer der Widerstandsbewegung, die sich in Gefangenschaft befanden, haben nun das Recht, den Status eines Teilnehmers an Kampfhandlungen zu erhalten. Das Ministerkabinett der Ukraine hat auf Initiative des Verteidigungsministeriums den entsprechenden Erlass geändert. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums am Dienstag, den 11. März mit.

Das Ministerium erklärte, dass aus der Gefangenschaft entlassene Personen, die auf freiwilliger und vertraulicher Basis von den Sondereinsatzkräften der Streitkräfte der Ukraine zur Erfüllung der Aufgaben der Widerstandsbewegung eingesetzt wurden, mit Ausnahme derjenigen, die sich freiwillig dem Feind ergeben haben, diesen Status beantragen können.

Das aktualisierte Verfahren stellt auch die Gründe für diesen Status klar.

„Erfahrene Änderungen und die Zusammensetzung der Sonderkommission, die eine Entscheidung über die Gewährung des Status der UBD trifft. Von ihr ausgeschlossen ist das aufgelöste Personalzentrum der Spezialeinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auch für die Arbeit der Sonderkommission können nicht nur Kommandeure von Militäreinheiten, sondern auch Soldaten herangezogen werden.

Wir werden daran erinnern, dass das Parlament das Gesetz über das elektronische Register der wehrpflichtigen Personen Obereg und den automatischen Erhalt der Bescheinigung der UBD verabschiedet hat.