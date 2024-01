Der Generalstab hat über die Verluste der Russischen Föderation in den letzten 24 Stunden berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Streitkräfte der Ukraine haben in den letzten 24 Stunden 920 russische Angreifer ausgeschaltet. Bis zum 19. Januar hat Russland 374.520 Soldaten im Krieg gegen die Ukraine verloren. Dies meldet der Generalstab auf seiner Seite auf Facebook.

Die Verteidigungskräfte haben eine Menge feindlicher Ausrüstung zerstört, insbesondere:

panzer – 6167 (+20);

gepanzerte Kampffahrzeuge – 11445 (+35);

Artilleriesysteme – 8854 (+19);

Flugabwehrsysteme – 654 (+1);

unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 6929 (+4),

Kfz-Ausrüstung und Tankwagen – 11 831 (+37);

Spezialausrüstung – 1384 (+4). Gleichzeitig blieb die Zahl der zerstörten Flugzeuge (331), Hubschrauber (324), Schiffe und Boote (23), Mehrfachraketenwerfer (966), Marschflugkörper (1.818) und U-Boote (1) unverändert.

Zuvor hatte die deutsche Ausgabe von Bild berichtet, dass das russische Militär die Offensive in der Nähe von Kupjansk in der Region Charkiw gestoppt habe und teilweise in die Defensive gegangen sei.

Außerdem sagte der Kommandeur der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine, Generaloberst Olexander Syrskyj, dass die Russen die Ziele, die sie sich in den letzten Monaten gesetzt hatten, nicht erreicht hätten. Die Offensive der feindlichen Armee ist gescheitert.