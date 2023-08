Der Generalstab hat 40 militärische Zusammenstöße an der Front gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

An der Front werden aktive militärische Aktionen durchgeführt. Allein am vergangenen Tag gab es mehr als 40 militärische Zusammenstöße, berichtete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einer morgendlichen Zusammenfassung am Sonntag, 27. August.

Es wird angegeben, dass die Russen gestern erfolglos in den Richtungen Lymansk, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka angegriffen haben. Der Feind führte fünf Raketen- und 45 Luftangriffe durch und beschoss mit 67 Mehrfachraketenwerfern die Stellungen unserer Truppen und Siedlungen. Leider gibt es Tote und Verwundete unter der Zivilbevölkerung. Wohnhäuser, Schulen und andere zivile Infrastrukturen wurden zerstört.

Heute Nacht hat der Feind einen weiteren Raketenangriff auf die Ukraine gestartet. Informationen über die Folgen dieses terroristischen Angriffs werden jetzt geklärt.

Die Verteidigungsstreitkräfte setzten ihrerseits ihre Offensive in Richtung Melitopol fort. Unsere Truppen konsolidieren sich an den erreichten Grenzen und führen Gegenbatteriekämpfe durch.

Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine führte zwei Angriffe auf Kontrollpunkte, 10 Angriffe auf Gebiete mit Personalkonzentrationen und zwei Angriffe auf Flugabwehrraketensysteme des Feindes durch.

Raketen- und Artillerieeinheiten trafen zwei Boden-Luft-Raketensysteme, einen Bereich mit Personalkonzentration und vier Artilleriesysteme in Stellungen.

Die Offensive der ukrainischen Streitkräfte dauert seit Anfang Juni an. In dieser Zeit ist es ihnen gelungen, mehr als 240 Quadratkilometer Gebiet in den Regionen Saporischschja und Donezk zu befreien.