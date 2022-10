Der Generalstab hat erklärt, dass der Feind aus den Dörfern der Region Cherson flieht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer fliehen aus Siedlungen in der Region Cherson. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 22. Oktober in einem Abendbulletin mit.

„Einzelne Einheiten der russischen Besatzungstruppen verlassen weiterhin das vorübergehend besetzte Gebiet der Region Cherson“, heißt es in dem Bericht.

Insbesondere hat der Feind die Dörfer Charivne und Chkalovo vollständig aufgegeben, und Offiziere und medizinisches Personal wurden aus der Stadt Beryslav evakuiert.

Es wird festgestellt, dass Plünderungen und Ausplünderungen von Anwohnern ebenfalls zugenommen haben.

Darüber hinaus haben Plünderungen und illegale Aktionen in Cherson zugenommen. Die Eindringlinge beschlagnahmen Autos der einheimischen Bevölkerung und versuchen, die Stadt über den Fährübergang bei der Antonovsky-Brücke zu verlassen.

Gleichzeitig wird die Praxis fortgesetzt, Feinde in den Räumlichkeiten von Bildungseinrichtungen auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Saporischschja zu platzieren. Gleichzeitig ist der Bildungsprozess der Kinder vor Ort im Gange…