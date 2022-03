Generalstab: Ukrainische Streitkräfte schrecken Feind erfolgreich ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte schrecken den Feind in allen Richtungen erfolgreich ab und führen in einigen Gebieten erfolgreiche Gegenangriffe durch. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 29. März in einem Morgenbericht mit.

Die russische Armee setzt ihre Raketen- und Bombenangriffe fort und konzentriert sich auf Treibstoffdepots, um die Logistik zu erschweren und die Voraussetzungen für eine humanitäre Krise zu schaffen.

„Unter Verletzung des humanitären Völkerrechts terrorisieren die russischen Besatzer weiterhin die lokale Bevölkerung in einigen vorübergehend besetzten Siedlungen in den Regionen Kiew, Saporischschja, Tschernihiw, Cherson und Charkiw. Sie beschießen Wohnhäuser, plündern, entführen und nehmen Zivilisten als Geiseln und machen Plünderungen“, betonte die ukrainische Militärführung.

Gruppen der Vereinten Streitkräfte in den Richtungen Donezk und Luhansk wehrten im Laufe des Tages sieben feindliche Angriffe ab und zerstörten dabei 12 Panzer, zehn Schützenpanzer und drei motorisierte Fahrzeuge. Darüber hinaus erlitt der Feind persönliche Verluste.

Die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte haben am Vortag 17 feindliche Luftziele getroffen – acht Flugzeuge, drei Hubschrauber, vier UAVs verschiedener Typen und zwei Marschflugkörper. Ukrainische Flugzeuge führten Raketen- und Bombenangriffe auf Orte, an denen sich russisches Gerät und russische Streitkräfte angesammelt hatten, durch, wobei Verluste zu beklagen waren.