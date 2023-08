In Georgien ist die Zahl der Todesopfer eines Erdrutsches auf 31 gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Rettungskräfte haben die Leichen von insgesamt 31 Menschen gefunden und suchen noch nach zwei weiteren Vermissten.

Die Zahl der Toten, die am Donnerstag, den 24. August, bei einem Erdrutsch in der Siedlung Shovi in Georgien ums Leben kamen, ist auf 31 gestiegen. Jetzt suchen die Rettungskräfte nach zwei weiteren Personen. Dies berichtet der georgische Erste Kanal unter Berufung auf den Leiter des Katastrophenschutzes von Georgien Temur Mgebrischwili.

„In Shova, in der Zone der Elemente, haben die Retter die Leichen von zwei weiteren Menschen gefunden“, sagte der Beamte.

Ihm zufolge wurde die Leiche eines der Toten 40 Kilometer vom Epizentrum der Katastrophe entfernt, in der Nähe des Dorfes Sori, gesichtet.

Am Epizentrum der Katastrophe werden derzeit Stichproben durchgeführt. Am Donnerstag wurde die Leiche eines weiteren Opfers, eines Teenagers, entdeckt, fügte er hinzu.

Mgebrischwili wies darauf hin, dass die Retter die Leichen von insgesamt 31 Menschen entdeckt haben.

„Insgesamt wurden die Leichen von 31 Menschen gefunden. Im Moment suchen wir nach zwei Personen“, teilte er mit.

Die Suchaktionen im Gebiet des Kraftwerks Gumat gehen weiter, so der georgische Beamte.

Am 3. August ereignete sich ein Erdrutsch im georgischen Ferienort Shovi. Der Erdrutsch zerstörte praktisch alle touristischen Einrichtungen des Ortes, beschädigte die Infrastruktur und schnitt Schowi von der Außenwelt ab.