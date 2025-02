Ukraine verdoppelt Schweinefleischimporte - Industrieverband

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Januar hat die Ukraine etwa 323 Tonnen Schweinefleisch importiert, das ist mehr als das Doppelte der Gesamteinfuhren von Oktober bis Dezember 2024 und des letzten Jahres im Januar, so der ukrainische Schweinefleischverband. Nach seinen Angaben ist der Importstrom trotz der Belebung der Importe nicht so aktiv, dass er den Inlandsmarkt wesentlich beeinträchtigt. Allerdings hat die Zunahme der Käufe von importierten Rohstoffen zu einem Anstieg der inländischen Schweinefleischpreise geführt. So ist der durchschnittliche Einkaufspreis für Schlachtschweine im Januar im Vergleich zum Dezember um 5,5% gestiegen. Nach Ansicht der Analysten des Verbandes ist dies nicht typisch für die Winterperiode, da dies die Reaktion des Marktes auf ein geringeres inländisches Angebot war. Im Gegensatz dazu setzten die Preise für europäisches Schweinefleisch nach Angaben der EBA ihren saisonalen Rückgang fort. Gleichzeitig lagen die Schweinefleischexporte im Januar mit 295 Tonnen leicht unter den Importen. Neben den wichtigsten Absatzmärkten (Vereinigte Arabische Emirate, Hongkong, Malaysia, Liberia) wurden zu Beginn des Jahres auch die Schweinefleischlieferungen nach Georgien wieder aufgenommen. Zur Erinnerung: 2024 importierte die Ukraine landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von 7,82 Mrd. $, das sind 0,69 Mrd. $ mehr als 2023.