Kommandeur von Wagner bei Bachmut liquidiert - russische Medien

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Kommandeur des privaten Militärunternehmens Wagner, Olexij Nagin, ist in der Ukraine liquidiert worden. Dies berichtet die russische Publikation Kavkazsky Uzel.

Es wird berichtet, dass der 41-jährige Kommandant von Wagners privater Militärfirma, Alexei Nagin, Spitzname „Terek“, am 20. September in der Nähe von Bachmut getötet wurde.

Nagin war ein „Veteran“ von Kampfeinsätzen in Tschetschenien, Georgien, Donbass, Syrien und Libyen, ausgezeichnet mit drei Tapferkeitsorden, einem Platinstern eines Helden der privaten Militärfirma Wagner, Medaillen „Für Tapferkeit“ und „Für die Verteidigung der Krim“, „ausgezeichnet“ mit dem Titel eines Helden Russlands und der sogenannten „Donezker Volksrepublik“ und „Luhansker Volksrepublik“.

„Nagin ist zusammen mit Jewgeni Prigoschin einer der Schöpfer des Films Best in Hell, der der Militäroperation in der Ukraine gewidmet ist, wie aus dem Trailer des Bildes von Concord TV hervorgeht, der auf der Seite des Pressedienstes der Filmgesellschaft im sozialen Netzwerk VKontakte veröffentlicht wurde“, heißt es in der Todesanzeige.