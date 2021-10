Saakaschwili und Jasko enthüllen ihre Beziehung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Dienerin des Volkes, die Abgeordnete Liza Jasko, hat am Freitagabend, den 1. September, ein gemeinsames Video mit dem ehemaligen georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili veröffentlicht, in dem sie erklärt, dass die beiden Politiker sich lieben und jetzt zusammen sind.

„Wir haben dieses Video aufgenommen, bevor Mikhail nach Georgien ging. Dass wir zusammen sind. Dass wir uns gegenseitig lieben und unterstützen. Die Liebe und der Kampf für den eigenen Staat ist eine edle Sache!“.

In dem beigefügten Video schweigt Jasko, nur Saakaschwili spricht. Aber auch über die Liebe:

„Wir sollten verkünden, dass wir zusammen sind, dass wir uns lieben und dass wir ein gemeinsames Leben haben. Und ich möchte allen Glück wünschen“, sagte Saakaschwili.

Übrigens hat Jaskos Beitrag in den sozialen Medien innerhalb von zwei Stunden fast tausend Kommentare erhalten, von denen die meisten skeptisch waren.

Micheil Saakaschwili ist bekanntlich mit Sandra Roelofs, einer niederländischen Staatsbürgerin, verheiratet. Heute, nach der Verhaftung von Saakaschwili, veröffentlichte Sandra einen Beitrag auf Facebook, in dem sie ihren Mann unterstützt und an die Bürger Georgiens appelliert.

„Er ließ uns wissen, welchen Plan wir verfolgen sollten, und zeigte uns dabei deutlich das wahre Gesicht der Regierung und die Übel des Systems. Morgen werden Sie selbst über sein heldenhaftes und geniales Verhalten urteilen – alle zum Referendum“, schrieb Saakaschwilis Frau.

Ende letzten Jahres beschuldigte Jasko, damals noch Leiter der ständigen Delegation der Ukraine in der Parlamentarischen Versammlung der Vereinten Nationen (PACE), die georgischen Behörden, rund 30 ukrainische Abgeordnete nicht zu den örtlichen Parlamentswahlen zugelassen zu haben, die auf Einladung der Partei der Vereinigten Nationalen Bewegung von Micheil Saakaschwili als Beobachter an den Parlamentswahlen in Georgien teilnehmen wollten.

Heute Abend wurde daran erinnert, dass Saakaschwili in Georgien festgenommen worden war.