Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Deserteur und Verräter, der in das vorübergehend besetzte Gebiet der Ukraine geflohen ist und auf der Seite der russischen Invasoren gegen die Streitkräfte der Ukraine gekämpft hat, ist zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Ermittlungsbüros am Freitag, den 6. Oktober mit.

Seit Anfang März 2022 versteckte sich der Strafverfolgungsbeamte mehrere Monate lang in den besetzten Gebieten des Bezirks Mariupol der Region Donezk. Anschließend wandte er sich selbständig an das sogenannte Innenministerium der Volksrepublik Donezk mit der Bitte, ihn in den Dienst zu nehmen.

Der Verräter wurde auf einen Posten in einer der Einheiten berufen. Bereits im Januar 2023 war er mit einer Waffe in der Hand an einer Straßensperre auf dem vorübergehend besetzten Gebiet des Bezirks Volnovakha im Einsatz. Er nahm insbesondere an Kampfhandlungen gegen das ukrainische Militär teil.

Der Mann wurde im Juni dieses Jahres in der Nähe des Dorfes Neskuchne im Bezirk Wolnowacha festgenommen.

Der Deserteur und Verräter wird 15 Jahre hinter Gittern verbringen

Es stellte sich heraus, dass er vor einigen Jahren einen russischen Pass erhalten hatte, als er sich zum Arbeiten auf dem Territorium der Russischen Föderation aufhielt.

Der Angeklagte zeigte sich reumütig und gestand seine Schuld ein. Das Gericht befand ihn des Hochverrats und der Fahnenflucht für schuldig. Der Mann wurde zu 15 Jahren Haft mit Einziehung des gesamten Vermögens verurteilt.