Geschäftsmann verdächtigt, versucht zu haben, OSGV-Kommandant Odessa zu bestechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Detektive des Nationalen Antikorruptionsbüros haben am Montag, den 20. November, den Verdacht gegen einen Bürger geäußert, der am Vortag entlarvt wurde, weil er dem Kommandanten des OSGV Odessa einen unrechtmäßigen Vorteil in Höhe von 200 Tausend Hrywnja verschafft hat. Darüber berichtet die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft (Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft) auf ihrem Telegram-Kanal.

Handlungen der Person, die unter den Artikel Angebot und Gewährung eines unzulässigen Vorteils an einen Beamten für die Ausführung von Handlungen im Interesse desjenigen, der einen solchen Vorteil anbietet und gewährt, durch vorherige Verschwörung einer Gruppe von Personen (Teil 3 des Artikels 369 des Strafgesetzbuches der Ukraine)

In der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft wurde daran erinnert, dass 200 Tausend Hrywnja vom Leiter eines Privatunternehmens für die Erteilung eines gesonderten Auftrags zur Erlangung einer Genehmigung zum Fischen von Bioressourcen in der verbotenen Grenzzone überwiesen wurden.

Der Kommandant der OSHA von Odessa hat eine entsprechende Erklärung verfasst und bei der Aufdeckung und Untersuchung des besagten Verstoßes mitgeholfen.

Derzeit wird die Frage der Anwendung einer Präventivmaßnahme gegen den Verdächtigen geklärt, und die Ermittlungen sind im Gange.