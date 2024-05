Das Gesetz erlaubt es verurteilten Frauen, den ukrainischen Streitkräften beizutreten - Justizminister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Theoretisch gibt es eine solche Möglichkeit, aber bisher gibt es keine Nachfrage nach der Mobilisierung von Frauen in den Streitkräften, sagte Denys Malyushka.

Justizminister Denis Malyushka sagte, dass das Gesetz verurteilten Frauen erlaubt, in die Reihen der Streitkräfte der Ukraine zu mobilisieren, berichtet Ukrinform.

„Wir haben keine Einschränkungen im Gesetz, ob es sich um Männer oder Frauen handeln wird. Theoretisch gibt es eine solche Möglichkeit, aber bisher gibt es in den Streitkräften keine Nachfrage nach der Mobilisierung von Frauen. Das heißt, wenn wir über Männer sprechen, gibt es sicherlich die Forderung, so viele wie möglich zu mobilisieren, um einen Auftrag der Streitkräfte zu erfüllen. Für Frauen gibt es so etwas noch nicht“, stellte Maluska fest.

Er stellte fest, dass „Frauen im Gefängnissystem wirklich wenig vertreten sind“.

„Ich bin nicht bereit, jetzt eine Zahl zu nennen, aber in der Tat sprechen wir nicht über eine große Anzahl von Menschen. Erstens begehen sie viel seltener schwere Straftaten und zweitens verhängen die Gerichte wiederum nicht so oft schwere Strafen, d.h. Strafen, die mit einer Gefängnisstrafe verbunden sind“, erklärte der Chef des Justizministeriums.

Zuvor hatte Justizminister Denys Maljuska erklärt, dass bereits 613 Gefangene die Orte der Gefangenschaft verlassen haben und in die Reihen der Streitkräfte der Ukraine eingetreten sind.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj das Gesetz über die Mobilisierung von Häftlingen unterzeichnet hat. Das Gesetz sieht Bewährung für Sträflinge vor, die sich entscheiden, einen Vertrag mit den Streitkräften der Ukraine zu unterzeichnen.