Das Gesundheitsministerium erläuterte, wie die COVID-Zertifikate erneuert werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mitte Januar wird das endgültige Modell für die Erneuerung der COVID-19-Coronavirus-Zertifikate in der Dia-Anwendung vorgestellt. Dies sagte der leitende Sanitätsarzt der Ukraine, Igor Kuzin, in einem Interview mit Suspilniy, das am Vortag veröffentlicht wurde.

Ihm zufolge werden derzeit alle Verfahren technisch ausgearbeitet.

„Höchstwahrscheinlich wird es ab dem 15. Januar ein endgültiges Modell geben, wie die Zertifikate in Diye verlängert werden. Die technische Möglichkeit ist gegeben: Die Gültigkeit wird durch eine Neuausstellung des Zertifikats verlängert“, so Kuzin.

Er erklärte, dass eine zusätzliche Impfstoffdosis nicht zu einer Erneuerung der Bescheinigung führt. Laut Kuzin hat eine Person zwar drei Dosen erhalten, verfügt aber nach zwei Impfdosen über den gleichen Immunschutz wie ein normaler gesunder Mensch.

Die Auffrischungsimpfung hingegen trägt zur Wiederherstellung des schützenden Antikörpertiters bei und bietet einen wirksameren Schutz. Nach Erhalt dieser Impfdosis wird die Bescheinigung um 270 Tage verlängert.

Die Verabreichung an Bürger über 60 Jahre, Beschäftigte im Gesundheitswesen und in Heimen wird nun sechs Monate nach Abschluss des Grundimpfkurses empfohlen. Die empfohlenen mNRC-Impfstoffe sind Pfizer oder Moderna…