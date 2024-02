Getreide aus ukrainischen Lastwagen verschüttet: Polnische Polizei ermittelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die polnischen Strafverfolgungsbehörden untersuchen einen Vorfall in der Nähe des Kontrollpunkts Jahodyn-Dorohusk, bei dem polnische Bauern ukrainische Lastwagen angegriffen und Getreide verschüttet haben. RMF24 berichtete am Sonntag, den 11. Februar.

„Demnach haben die protestierenden Landwirte drei ukrainische Lastwagen gestoppt und Getreide auf der Straße ausgekippt. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf der Nationalstraße 12, die zum Grenzübergang Doroguska führt, nicht weit von dem Ort entfernt, an dem die Bauern protestierten“, heißt es in dem Bericht.

Die Polizeipräsidentin von Chelm, Ewa Chizh, sagte, dass drei Lastwagen mit ukrainischen Staatsbürgern nach Polen einfuhren, nachdem sie abgefertigt worden waren.

„Die Demonstranten ließen die Fahrzeuge nicht weiter passieren und öffneten an einer Stelle die Anhänger, so dass Getreide auf die Straße geschüttet wurde. Die Fahrer kehrten in Richtung Ukraine zurück“, erklärte sie.

Es wurde festgestellt, dass es keine Handgreiflichkeiten oder gefährlichen Situationen gab.

Die Polizei ermittelt die Einzelheiten des Vorfalls und sammelt Beweise.

„Wir führen Kontrollen durch, stellen die Identität der beteiligten Personen fest und befragen Zeugen“, fügte die Kommissarin hinzu.

Ihr zufolge wird das von der Polizei gesammelte Material an die Staatsanwaltschaft zur rechtlichen und strafrechtlichen Prüfung weitergeleitet.